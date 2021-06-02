Псковский пляж соответствует всем санитарным нормам

Специалисты отметили, что вода из реки Великой в районе городского пляжа безвредна для человека. В почве также не выявлено микробиологических или паразитологических отклонений.

Вопросы у Роспотребнадзора возникли к городскому пляжу в Великих Луках. Вода из реки Ловать не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическому показателю. В частности, в 6,5 раз превышена норма ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) и в 1,5 раза – ОКБ (Общие колиформные бактерии). Информация о неудовлетворительных пробах воды и протоколы лабораторных испытаний были направлены в городскую администрацию.

При этом в ведомстве отметили, что по физико-химическим и паразитологическим показателям вода из Ловати соответствует требованием, анализ почвы тоже не выявил отклонений от нормы.

Безопасными для летнего отдыха, по данным лабораторных испытаний, являются озеро Сорито в Великолукском районе, река Плюсса, Невельское и Себежское озера.

Неудовлетворительные пробы воды были зафиксированы в озере Жижицкое рядом с деревней Наумово в Куньинском районе, в реке Лусня у поселка Кунья и реке Синяя Красногородского района. Результаты лабораторных испытаний направлены муниципальным властям.