Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Печерского монастыря

Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Псково-Печерского монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщил директор псковского Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко.

По его словам, исследователи выяснили, что башня стоит на стилобате — каменном цоколе, скрытом в настоящее время наслоениями земли. Кроме того, в самой башне был обнаружен пол из глазурованной плитки XVIII века.