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Культура / Наследие

Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Печерского монастыря

2 июня 2021 года, 15:17

Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Псково-Печерского монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщил директор псковского Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко.

По его словам, исследователи выяснили, что башня стоит на стилобате — каменном цоколе, скрытом в настоящее время наслоениями земли. Кроме того, в самой башне был обнаружен пол из глазурованной плитки XVIII века.

Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Печерского монастыря

Фото с сайта oldboy.icnet.ru
Никольская башня Псково-Печерского монастыря является частью комплекса, также включающего в себя Никольскую церковь 1565 года. Первоначально главный въезд в крепость и монастырь находился именно в этой башне. Проект реставрации башни и храма был разработан НПЦ по заказу Псковской епархии.

В конце мая он был представлен на ежегодной научно-практической конференции «Давидовские чтения – 2021», организованной Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (ЦНРПМ).

По словам Алексея Калиненко, доклад Надежды Валеевой и Татьяны Пятницкой и разработанные ими эскизные предложения реставрационных работ получили высокую оценку ведущих российских реставраторов. 

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