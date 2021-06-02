Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Печерского монастыря

Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Псково-Печерского монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщил директор псковского Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко.
По его словам, исследователи выяснили, что башня стоит на стилобате — каменном цоколе, скрытом в настоящее время наслоениями земли. Кроме того, в самой башне был обнаружен пол из глазурованной плитки XVIII века.
Никольская башня Псково-Печерского монастыря является частью комплекса, также включающего в себя Никольскую церковь 1565 года. Первоначально главный въезд в крепость и монастырь находился именно в этой башне. Проект реставрации башни и храма был разработан НПЦ по заказу Псковской епархии.
Фото с сайта oldboy.icnet.ru
В конце мая он был представлен на ежегодной научно-практической конференции «Давидовские чтения – 2021», организованной Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (ЦНРПМ).
По словам Алексея Калиненко, доклад Надежды Валеевой и Татьяны Пятницкой и разработанные ими эскизные предложения реставрационных работ получили высокую оценку ведущих российских реставраторов.