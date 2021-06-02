Богатейший клад в истории Пскова зарыл замгубернатора

Богатейший клад в истории Пскова, который был найден в 2016 году в Музейном переулке, зарыл заместитель губернатора Александр Семенович Хвоинский. Как сообщает «Российская газета», чиновник мог спрятать драгоценности в 1919 году, перед вторым приходом советской власти.

Долгое время считалось, что клад принадлежит коллекционеру Плюшкину. Однако, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Александр Яковлев на 66-м семинаре «Археология Пскова и Псковской земли» озвучил другую теорию.

По его словам, имя закопавшего клад человека удалось узнать по монограмме А.С.Х. Археологи стали изучать данные о псковичах, живших в доме №3 Поганкиного переулка перед революцией, и выяснили, что одним из жильцов являлся некий Александр Хвоинский.

Позже оказалось, что мужчина входил в Псковское археологическое общество, изучал древности и имел чин титулярного советника, выполняя роль одного из заместителей губернатора. Во время первого прихода советской власти в Псков Александр Хвоинский вошел в структуру, которая занималась охраной древностей.