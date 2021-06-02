Богатейший клад в истории Пскова зарыл замгубернатора

Богатейший клад в истории Пскова, который был найден в 2016 году в Музейном переулке, зарыл заместитель губернатора Александр Семенович Хвоинский. Как сообщает «Российская газета», чиновник мог спрятать драгоценности в 1919 году, перед вторым приходом советской власти.
Фотографию предоставила Татьяна Ершова
Долгое время считалось, что клад принадлежит коллекционеру Плюшкину. Однако, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Александр Яковлев на 66-м семинаре «Археология Пскова и Псковской земли» озвучил другую теорию.
По его словам, имя закопавшего клад человека удалось узнать по монограмме А.С.Х. Археологи стали изучать данные о псковичах, живших в доме №3 Поганкиного переулка перед революцией, и выяснили, что одним из жильцов являлся некий Александр Хвоинский.
Позже оказалось, что мужчина входил в Псковское археологическое общество, изучал древности и имел чин титулярного советника, выполняя роль одного из заместителей губернатора. Во время первого прихода советской власти в Псков Александр Хвоинский вошел в структуру, которая занималась охраной древностей.
Фотографию предоставила Татьяна Ершова
Исследователи не знают, был ли Хвоинский богат. Часть его клада могла состоять из чужих коллекций, однако, многие предметы являлись его собственностью.
За кладом бывший замгубернатора так и не вернулся. Более того, в 1919 году он, вероятно, покинул Псков.
Точной стоимости находки ученые не называют, однако в коллекции были обнаружены монеты времен Бориса Годунова, квадратные монеты времен Екатерины II, старинные кубки, украшения. Аналогичные ценности продаются на аукционах за 1-2 миллиона рублей за штуку.