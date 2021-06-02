Псковский предприниматель выпустил книгу сказок про семью волков

Псковский предприниматель Даниил Верхозин выпустил книгу «Истории Волка и Волчицы», пишет Псковское агентство информации со ссылкой на автора.

Издание состоит из пяти детских сказок про семью волков. «История всегда начинается одинаково: волк приходит вечером домой, и видит, что его ненаглядная волчица сидит грустная. Он спрашивает у нее: «Что случилось?», волчица ему рассказывается и каждый раз выясняется, что у нее появилась очень необычная просьба: то попробовать ананас, то полетать на воздушном шаре, то сходить в театр… Волк прикладывает максимум усилий, чтобы выполнить ее просьбу», - рассказал Даниил Верхозин.

Вдохновение автор черпал от собственных детей, для которых сказки и сочинялись. Старшим Даниил Верхозин рассказывал истории про двух совершенно противоположных друзей Петю и Федю, а младшему - сочинил про Волка и Волчицу.

Иллюстрации для издания создала молодая петербургская художница Лия Новак. Печатали книгу в псковской типографии ограниченным тиражом, который, по словам автора, уже почти разошелся.

Псковский бизнесмен также рассказал, что отправил свои сказки в два издательства. «Энигма» не взялось печатать псковские сказки, однако рекомендовала автору не бросать писать.

Сказки Даниила Верхозина можно послушать на YouTube. В конце мая дочь предпринимателя Лиза озвучила эти истории и выложила в сеть.