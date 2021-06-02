С начала пандемии от этого заболевания скончались 410 человек.

Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области выявили 37 тыс. 896 случаев заражения COVID-19, в том числе 43 за сутки 1 июня.

Полностью излечились от вируса 32 тыс. 656 человек. Только за минувший день из псковских медучреждений выписали 17 пациентов, выздоровевших от ковида.

Привились от этого заболевания почти 48 тысяч человек. Еще около 12 тысяч псковичей ждут второй компонент вакцины.