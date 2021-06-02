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Общество / Здоровье

Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Псковской области

2 июня 2021 года, 12:49

Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии от этого заболевания скончались 410 человек. 

Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Псковской области

Всего в Псковской области выявили 37 тыс. 896 случаев заражения COVID-19, в том числе 43 за сутки 1 июня.

Полностью излечились от вируса 32 тыс. 656 человек. Только за минувший день из псковских медучреждений выписали 17 пациентов, выздоровевших от ковида.

Привились от этого заболевания почти 48 тысяч человек. Еще около 12 тысяч псковичей ждут второй компонент вакцины. 

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