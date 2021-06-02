Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Псковской области продолжается поиск останков погибших от рук немецко-фашистских карателей

2 июня 2021 года, 12:07

Поиск останков военнопленных, погибших на территории Псковской области от рук немецко-фашистских карателей во время Великой Отечественной войны, продолжает Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, работа ведется по поручению центрального аппарата. Специалисты проводят историко-архивные исследования, поиск, эксгумацию и идентификацию останков советских военных и мирного населения.

Следственный комитет просит псковичей, которые располагают сведениями о военных преступлениях нацистов, позвонить по телефонам: 8(911)358-97-24 или 8(921)506-69-69.

В прошлом году уже удалось найти останки 188 человек. Раскопки проводились в местах массовых расстрелов под Псковом. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский пляж соответствует всем санитарным нормам
В Пскове перекрыли движение в районе перекрестка улиц Кузбасской Дивизии и Владимирской
Два открытия совершили авторы проекта реставрации Никольской башни Печерского монастыря
Богатейший клад в истории Пскова зарыл замгубернатора
Псковский предприниматель выпустил книгу сказок про семью волков
Ещё три человека стали жертвами коронавируса в Псковской области
Восемь псковских предприятий вошли в ТОП-300 реального сектора СЗФО
На Четырех углах в Пскове сносят последние нестационарные объекты
Хор из Печор занял третье место в московском конкурсе «Битва хоров»

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района