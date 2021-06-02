В Псковской области продолжается поиск останков погибших от рук немецко-фашистских карателей

Поиск останков военнопленных, погибших на территории Псковской области от рук немецко-фашистских карателей во время Великой Отечественной войны, продолжает Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, работа ведется по поручению центрального аппарата. Специалисты проводят историко-архивные исследования, поиск, эксгумацию и идентификацию останков советских военных и мирного населения.

Следственный комитет просит псковичей, которые располагают сведениями о военных преступлениях нацистов, позвонить по телефонам: 8(911)358-97-24 или 8(921)506-69-69.

В прошлом году уже удалось найти останки 188 человек. Раскопки проводились в местах массовых расстрелов под Псковом.