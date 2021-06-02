Восемь псковских предприятий вошли в ТОП-300 реального сектора СЗФО

8 предприятий Псковской области вошли в число 300 крупнейших компаний, представляющих реальный сектор экономики Северо-Запада РФ. Рейтинг основан на результатах исследования аналитического центра журнала «Эксперт Северо-Запад», посвященного производственным активам СЗФО.

25-е место в рейтинге занимает Великолукский мясокомбинат. Его выручка в 2020 году составила 36,5 миллиардов рублей, сократившись на 9%.

На 41-м месте Великолукский свиноводческий комплекс с выручкой в 21 миллиарда. Ее рост по итогам 2020 года составил 17%. Он также занял 29-е место в ТОП-30 компаний СЗФО по росту прибыли: в 2020 году она увеличилась на 6%, до 3,4 миллиарда.

На 71-м месте — Великолукский селекционно-генетический центр (ВСГЦ) с выручкой в 12 миллиардов (рост на 16%).

160-ю позицию рейтинга занял великолукский Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО). Его выручка в 2020 году составила 5 миллиардов рублей, сократившись на 11%. На 170-м месте Кабельный завод «Алюр» с выручкой 4,7 миллиарда (уменьшилась на 12%).

200-е место в рейтинге у Опытного завода «Микрон». Его выручка в 2020 году увеличилась на 7%, до 4 миллиардов рублей.

На 269-м месте компания «Элементум. Надежное оборудование». Ее выручка за год выросла на 60%, до 2,9 миллиарда. Благодаря этому компания также заняла 10-е место в ТОП-10 предприятий СЗФО по динамике выручки.

296-е место из 300 крупнейших компаний СЗФО занял Великолукский молочный комбинат с выручкой в 2,5 миллиарда (рост на 4%). Великолукский молочный комбинат занял 6-е место в ТОП-10 компаний СЗФО по динамике прибыли: в 2020 году она выросла у предприятия на 1561%, до 68 миллионов рублей.