Хор из Печор занял третье место в московском конкурсе «Битва хоров»

В программе фестиваля были лекции, дискуссии, встречи и концерты. Школьники со всей страны представляли свои проекты, встречались с экспертами, в том числе с предпринимателями, инженерами, режиссерами и артистами.

«Принцип «Большой перемены» в том, что ребята — его соавторы. На самом деле это не проект, который взрослые делают для детей. Это проект, который дети делают вместе с взрослыми, а, может быть, уже все в большей степени делают дети, потому что на старте, когда год назад проект начинался, наверное, 90% с лишним конкурсов, заданий создавали взрослые, а дети только принимали в этом небольшое участие. Вот сегодня уже ровно наоборот», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в комментарии Первому каналу.

Участники «Битвы хоров» выступили на главной сцене фестиваля, там же где и хэдлайнеры Клава Кока, NILETTO, Полина Гагарина, Манижа, Ваня Дмитриенко, ST, Пелагея и группа «Dabro».