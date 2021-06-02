Преподаватель вуза и сотрудник банка признаны виновными в мошенничестве

Преподаватель экономических дисциплин псковского вуза и работник банка признаны виновными в совершении мошенничества, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе Управления ФСБ России по Псковской области.

В суде было установлено, что фигуранты дела с целью быстрого обогащения и улучшения своего материального положения неоднократно похищали деньги банка. Для этого они оформляли кредитные договоры на фиктивных заёмщиков и обналичивали средства. Деятельность мошенников пресекло УФСБ России по Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой лиц в особо крупном размере).

Псковский городской суд признал фигурантов дела виновными и назначил наказание преподавателю в виде 4 лет лишения свободы условно, сотруднику банка — 5 лет лишения свободы условно. Кроме того, они должны возместить банку ущерб в сумме более 4 млн рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.