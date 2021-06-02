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Общество / Здоровье

43 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

2 июня 2021 года, 09:47

43 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки 1 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

43 случая COVID-19 диагностировали в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Великих Луках (всего 6 тыс. 348) выявили 14 ковидбольных, в Пскове (всего 13 тыс. 724) – 11. В Псковском (всего 3 тыс. 154) и Новоржевском (всего 473) районах заболели по пять человек, в Пустошкинском (всего 361) – три. По одному случаю COVID-19 зафиксировали в Невельском (всего 1 тыс. 458), Новосокольническом (всего 985), Великолукском (всего 842), Пыталовском (всего 396) и Куньинском (всего 336) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 37 тыс. 896 случаев коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 656 человек, в том числе 17 – за минувшие сутки. Скончались от СOVID-19 407 жителей региона.

Глава региона также сообщил, что в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли уже 47,8 тысяч человек. 

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