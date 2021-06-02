Почти 48 тысяч человек привились от коронавируса в Псковской области

Первую прививку, по его словам, сделали 59,9 тысяч жителей Псковской области.

47,8 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вакцинироваться от СOVID-19 можно в каждом муниципалитете региона. Для этого организованы прививочные кабинеты в 38 поликлинических отделениях, в ФАПах и торговых центрах. Кроме того, медработника можно вызвать на дом.

Чтобы записаться на процедуру необходимо позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.

Без предварительной записи прививки делают в ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьёрд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

Со 2 июня в силу вступает предписание о дополнительных выходных днях. Руководителей всех областных и муниципальных организаций обязали предоставлять два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, сделавшим прививку от коронавируса.

Для остальных работодателей Псковской область предписание носит рекомендательный характер.