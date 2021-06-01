«Экопром» опротестует предписание УФАС аннулировать торги на вывоз мусора в Псковской области

ООО «Экопром», являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области, опротестует в суде предписание Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) аннулировать торги на вывоз мусора в муниципалитетах. Об этом «Псковской правде» сообщил гендиректор компании Александр Киселев.

Данный спор в суде, пояснил Александр Киселев, не скажется на уровне обслуживания населения. «Экопром» будет «работать, организовано и качественно, не смотря на все сложности с которыми нам приходится сталкиваться».

Напомним, ООО «Экопром» получил статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

К его полномочиям отнесены все вопросы организации экологически безопасного обращения с ТКО: сбор, транспортирование, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов.

Деятельность регоператора осуществляется по единому тарифу, установленному комитетом Псковской области по тарифам и энергетике.