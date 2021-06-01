Концерта Noize MC  в КСК «Супер» в Пскове 3 июня не будет

Как сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, с 31 мая продажа билетов на концерт в Пскове приостановлена. «По устной информации от организаторов, они пытаются перенести концерт на другое время, более спокойное с эпидемиологической точки зрения», - отметила она.

Ольга Тимофеева заверила, что комитет по культуре контролирует организацию выступления Noize MC в Пскове.

1 июня на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил особое внимание на запрет танцпола при проведении концертов. Он подчеркнул, что ситуация с концертом Клавы Коки и Niletto, который состоялся 3 апреля в Ледовом дворце Пскова, повторяться не должна. Глава региона заявил, что в случае нарушения санитарных норм концерты должны быть незамедлительно прекращены.