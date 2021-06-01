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Общество

Уже 60 человек воспользовались программой детского туристического кешбэка в Псковской области

1 июня 2021 года, 17:21

60 человек воспользовались программой детского туристического кешбэка в Псковской области, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на директора регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяну Богданову.

По ее словам, на балансе Центра находятся восемь детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе. При этом почти все путёвки на первую смену раскуплены.

Татьяна Богданова также напомнила, что количество мест в лагерях ограничено из-за коронавируса. В этом году заполняемость лагерей не может превышать 75%. 

«Жалоб на невозможность приобрести путёвку не было, система работает хорошо», - подчеркнула руководитель Центра и добавила, что псковичи активно включились в программу. 

Программа детского туристического кешбэка, по которой родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, стартовала 25 мая. Главное условие – поездку необходимо оплатить по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. ⠀

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