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Общество

Противоклещевая обработка Пскова по заверениям подрядчика завершена на 100%

1 июня 2021 года, 16:19

Обработка зелёных зон в Пскове от клещей, по словам компании-подрядчика, выигравшей соответствующий муниципальный контракт, завершена на 100%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на Управление городского хозяйства (УГХ).

Теперь УГХ проверит исполнение контракта и при необходимости предъявит подрядчику претензии. Ранее сообщалось, что в Пскове планируется обработать против клещей 43 территории. С их списком можно ознакомиться здесь>>> 

По информации регионального Роспотребнадзора, в этом году с начала сезона активности клещей от укусов этих насекомых пострадали более 700 жителей Псковской области, в том числе около 200 детей. Первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 3 апреля, пострадавшим оказался ребёнок.

По сравнению с 2020 годом количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 33%. Количество пострадавших среди детей уменьшилось на 48%.

От энцефалита в Псковской области были привиты более тысячи человек, в том числе два с лишним десятка детей.

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