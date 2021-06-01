Противоклещевая обработка Пскова по заверениям подрядчика завершена на 100%

Обработка зелёных зон в Пскове от клещей, по словам компании-подрядчика, выигравшей соответствующий муниципальный контракт, завершена на 100%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на Управление городского хозяйства (УГХ).

Теперь УГХ проверит исполнение контракта и при необходимости предъявит подрядчику претензии. Ранее сообщалось, что в Пскове планируется обработать против клещей 43 территории. С их списком можно ознакомиться здесь>>>

По информации регионального Роспотребнадзора, в этом году с начала сезона активности клещей от укусов этих насекомых пострадали более 700 жителей Псковской области, в том числе около 200 детей. Первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 3 апреля, пострадавшим оказался ребёнок.

По сравнению с 2020 годом количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 33%. Количество пострадавших среди детей уменьшилось на 48%.

От энцефалита в Псковской области были привиты более тысячи человек, в том числе два с лишним десятка детей.