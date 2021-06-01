Июнь в Псковской области будет теплым и комфортным

Июнь в Псковской области ожидается теплым и комфортным, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Температура воздуха, по её словам, будет выше, чем должна быть по климатической норме. Так, в первый месяц лета столбики термометров будут держаться на уровне от 18 до 23 градусов тепла с повышением до 24 градусов в отдельные дни.

Ночью прогнозируются положительные температуры, без заморозков.

«Ветер будет различных направлений от западного до северо-восточного, умеренный», - отметила Тала Нещадимова.

По предварительным прогнозам, месячная норма осадков не должна выйти за пределы нормы. Однако, кратковременные дожди в Псковской области пройдут.