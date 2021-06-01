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Общество / Семья

В День защиты детей псковская поликлиника встретила своих посетителей воздушными шарами

1 июня 2021 года, 15:11

В День защиты детей псковская поликлиника встретила своих посетителей воздушными шарами. Об этом «Псковской правде» рассказала главврач детской поликлиники Эльвира Мелех.

«Во всех наших подразделениях мы украсили холл воздушными шариками и плакатами, таким образом, постарались создать у наших маленьких посетителей и их родителей праздничное настроение», - отметила она.

Детям идея понравилось, на входе они улыбались и охотно фотографировались.

«В этот день мы работает в штатном режиме, - пояснила Эльвира Мелех. - Ведь наша задача тоже заключается в том, чтобы защищать детей».

Главврач детской поликлиники отметила также, что радовать детей сотрудниники учреждения стараются постоянно. На Новый год, например, устанавливают елку и украшают помещения. 

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