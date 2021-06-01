«Псковская правда» стала самой цитируемой газетой Псковской области в первом квартале 2021 года по данным мониторинга компании «Медиалогия».

Как сообщает пресс-служба компании, «Псковская правда» заняла 5-е место в рейтинге региональных СМИ с индексом цитируемости 5,12. Выше ее в списке находятся региональные информагентства, филиал одной из федеральных радиостанций, а также областное телевидение.

В ТОП-10 рейтинга «Медиалогии» также вошло Псковское агентство информации (2-е место с индексом цитируемости 15,9), газета «Невельский вестник» (6-е место с индексом цитируемости 4,65) и газета «Псковская провинция» (10-е место с индексом цитируемости 1,14).

«Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Она автоматически обрабатывает 500 тысяч сообщений СМИ и 100 миллионов сообщений соцмедиа в сутки.