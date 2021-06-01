После вакцинации от коронавируса псковичам будут предоставлять два выходных

Два выходных дня будут предоставлять всем работникам государственных и муниципальных учреждений Псковской области, проходящим вакцинацию от коронавируса. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня, передает корреспондент «Псковской правды».

Дополнительные выходные будут предусмотрены после каждой процедуры – в день прививки и следующие сутки. Михаил Ведерников подчеркнул, что региональная администрация даст аналогичную рекомендацию для всех предприятий.

Такие меры будут приняты для стимулирования жителей области к прохождению вакцинации.

«У нас есть муниципалитеты, где работа идёт далеко не такими темпами, как того требует ситуация», - отметил губернатор и добавил, что Бежаницкий, Локнянский, Гдовский, Пыталовский, Палкинский, Пушкиногорский и Новоржевский районы использовали менее 80% предоставленной им вакцины.

«Уважаемые коллеги, главы, хочу обратить внимание на то, что ход вакцинации – ваша персональная ответственность», - подчеркнул Михаил Ведерников.