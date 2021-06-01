Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Численность экскурсионных групп в закрытых помещениях могут скорректировать в Псковской области

1 июня 2021 года, 15:22

Численность экскурсионных групп в закрытых помещениях могут скорректировать в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня, передает корреспондент «Псковской правды».

Численность экскурсионных групп в закрытых помещениях могут скорректировать в Псковской области

Глава региона подчеркнул, что от псковских туроператоров приходит много обращений по поводу количества экскурсионных групп. «Нередко экскурсионные автобусы сами по себе вмещают больше туристов, чем потом могут заходить в условный музей. Нет смысла отделять несколько человек от группы, которая продолжает свой путь вместе», - пояснил он.

Это ограничение Михаил Ведерников рекомендовал пересмотреть в сторону соблюдения противовирусных требований внутри помещений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области скончались ещё два человека с COVID-19
После вакцинации от коронавируса псковичам будут предоставлять два выходных
Заполняемость залов предлагается увеличить в Псковской области
В Псковской области разрешат проводить мероприятия численностью до 30 человек
Михаил Ведерников: Жители региона научились жить в условиях противодействия пандемии
В День защиты детей псковская поликлиника встретила своих посетителей воздушными шарами
В псковских медучреждениях свободно около 30% ковидного коечного фонда
«Псковская правда» стала самой цитируемой газетой Псковской области
Любовь Романова покинула пост главы администрации Великих Лук

Комментарии

Авторизация
No comments
Турборежим

Общество
26 мая 14:23

Турборежим

Школьники с хутора под Пушгорами изучают природу и мечтают об открытиях
Кинотерапия

Общество
25 мая 12:36

Кинотерапия

Псковская школьница рассказала, как стала главной героиней фильма «Слониха»
Волнительный момент

Общество / Здоровье
24 мая 13:05

Волнительный момент

Если от волнения болит желудок