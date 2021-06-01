Численность экскурсионных групп в закрытых помещениях могут скорректировать в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что от псковских туроператоров приходит много обращений по поводу количества экскурсионных групп. «Нередко экскурсионные автобусы сами по себе вмещают больше туристов, чем потом могут заходить в условный музей. Нет смысла отделять несколько человек от группы, которая продолжает свой путь вместе», - пояснил он.

Это ограничение Михаил Ведерников рекомендовал пересмотреть в сторону соблюдения противовирусных требований внутри помещений.