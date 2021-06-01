В Псковской области разрешат проводить мероприятия численностью до 30 человек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом предложил разрешить проведение мероприятий численностью до 30 человек без дополнительных согласований с Роспотребнадзором, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что псковичи уже научились использовать средства индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию, а также соблюдать социальную дистанцию и термометрию.

Поэтому, уверен губернатор, небольшие мероприятия могут проводиться без дополнительного согласования с Роспотребнадзором, если это не банкеты или вечерние танцы и дискотеки, где люди физически не могут соблюдать все меры предосторожности. Если такие послабления будут приняты, то, например, родственники смогут присутствовать на бракосочетаниях в отделах ЗАГСа.

«Рассчитываю на сознательность наших граждан, хотя, хочу подчеркнуть, точечный контроль и проверки будут осуществляться», - заключил Михаил Ведерников.