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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Жители региона научились жить в условиях противодействия пандемии

1 июня 2021 года, 15:12

Большинство жителей Псковской области научилось жить в условиях противодействия пандемии коронавируса, отметил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня, передает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников: Жители региона научились жить в условиях противодействия пандемии

За год, по его словам, появилось большое число людей с антителами: кто-то переболел коронавирусом, кто-то вакцинировался. Также псковичи начали дисциплинированнее относятся к главным правилам противовирусной безопасности.

Благодаря этому появились условия для смягчения ограничений. В частности, в регионе открыты точки общественного питания и основные культурно-развлекательные центры, работают туристические объекты, а выпускные проходят с участием родителей.

«Открывать всё сразу – это, безусловно, легкомысленно, да и просто не безопасно. Но у нас уже есть опыт постепенного, практически безболезненного выхода из режима жёстких ограничений», - подчеркнул губернатор и добавил, что необходимо дальше двигаться в сторону снятия ограничений.

Глава региона отметил, что уже выработана практика анализа ситуации после снятия тех или иных ограничений. В случае необходимости это позволяет сделать быстрый откат к предыдущей модели, не закрывая всё повсеместно. "Так мы будем действовать и сейчас», - заключил Михаил Ведерников.

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