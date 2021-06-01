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Общество / Здоровье

В псковских медучреждениях свободно около 30% ковидного коечного фонда

1 июня 2021 года, 15:10

В медицинских учреждениях Псковской области свободно около 30% ковидного коечного фонда, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня, передает корреспондент «Псковской правды».

В псковских медучреждениях свободно около 30% ковидного коечного фонда

Глава региона отметил, что система здравоохранения с текущей нагрузкой справляется, однако, эпидситуация остаётся напряжённой. Так, динамика распространения заболеваемости от недели к неделе практически не меняется с апреля,  периодически наблюдается спад в пределах 10-20%.

«Конец мая и начало июня для нашего округа – это традиционно очень непростой период», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, пик распространения коронавируса в прошлом году наблюдался именно в эти даты. Ситуация изменилась только во второй половине июня.

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