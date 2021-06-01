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Политика

Любовь Романова покинула пост главы администрации Великих Лук

1 июня 2021 года, 12:50

Глава администрации Великих Лук Любовь Романова покинула пост по собственному желанию, сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Любовь Романова покинула пост главы администрации Великих Лук

Исполняющего обязанности главы администрации назначат решением Великолукской городской Думы, отметил Николай Козловский.

Нового руководителя, по его словам, выберут в соответствии с законодательством: на должность будет проведён конкурс.

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