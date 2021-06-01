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Общество

Михаил Ведерников: Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей

1 июня 2021 года, 12:28

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днем защиты детей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников: Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

«Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей, их обучения, отдыха, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои таланты и возможности. Сделать все от нас зависящее, чтобы их детство было счастливым и беззаботным», - подчеркнул глава региона.

В Псковской области проживает более 100 тысяч детей. Их жизнь и здоровье — это основной приоритет в работе администрации, отметил губернатор и добавил, что значительная часть программ и национальных проектов направлена на охрану детства и материнства, воспитание подрастающего поколения.

Тем не менее, главную роль в жизни каждого ребенка играет семья. Поэтому отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам, которые воспитывают детей с ранних лет, дарят им заботу и учат их справедливости, доброте и трудолюбию.

«Дети — это будущее России, в которое сегодня направлены все ресурсы и возможности. Искренне желаю, чтобы дети никогда не знали трагедий и бед. Пусть каждый день приносит им только радость, новые знания, впечатления и открытия» -  сказал глава региона и заверил, что региональная администрация сделает все, чтобы преумножить счастья в жизни детей. 

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