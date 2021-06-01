Михаил Ведерников: Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей

«Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей, их обучения, отдыха, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои таланты и возможности. Сделать все от нас зависящее, чтобы их детство было счастливым и беззаботным», - подчеркнул глава региона.

В Псковской области проживает более 100 тысяч детей. Их жизнь и здоровье — это основной приоритет в работе администрации, отметил губернатор и добавил, что значительная часть программ и национальных проектов направлена на охрану детства и материнства, воспитание подрастающего поколения.

Тем не менее, главную роль в жизни каждого ребенка играет семья. Поэтому отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам, которые воспитывают детей с ранних лет, дарят им заботу и учат их справедливости, доброте и трудолюбию.

«Дети — это будущее России, в которое сегодня направлены все ресурсы и возможности. Искренне желаю, чтобы дети никогда не знали трагедий и бед. Пусть каждый день приносит им только радость, новые знания, впечатления и открытия» - сказал глава региона и заверил, что региональная администрация сделает все, чтобы преумножить счастья в жизни детей.