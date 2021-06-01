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Общество

Победители акции «Губернаторский дневник» встретятся с Михаилом Ведерниковым 1 июня

1 июня 2021 года, 12:03

В День защиты детей, 1 июня, победители акции «Губернаторский дневник» отправятся на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы акции — редакция газеты «Комсомольская правда — Псков».

Победители акции «Губернаторский дневник» встретятся с Михаилом Ведерниковым 1 июня

На чаепитие к главе региона приглашены 14 отличников — ученики со второго по 11-й класс. По традиции, губернатор ответит на вопросы школьников и оставит автограф в их дневниках.

По условиям акции, на встречу с губернатором попадают те ученики, которые набрали наибольшее количество отличных отметок в течение трёх триместров учебного года.  

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