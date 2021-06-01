Более 450 уроков о безопасном поведении на дороге провели в псковских школах, рассказал руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«С начала 2021 года совместно с сотрудниками ГИБДД в дошкольных образовательных учреждениях таких занятий было проведено 117, в организациях общего и дополнительного образования — свыше 280, среднего и профессионального — 14, а также более 40 бесед с родителями. Практическое применение полученных знаний закрепляется на базе Центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Пскове и Великих Луках. Летом профилактическая работа продолжится на базе лагерей», — отметил Андрей Ермаков.

В Псковской области, по его словам, будут работать 117 летних лагерей, в том числе 12 загородных, один санаторно-оздоровительный и 104 лагеря дневного пребывания. Всего в этом году смогут отдохнуть более 11,5 тысяч школьников.

На сегодняшний день заключены договоры на перевозку около 10 тысяч детей в 12 загородных лагерей, подчеркнул Андрей Ермаков и добавил, что транспортировка будет осуществляться согласно всем требованиям федерального законодательства.

Глава профильного комитета заверил, что перевозкой будут заниматься компании, включенные в реестр добросовестных перевозчиков. В настоящее время список состоит из 20 позиций. Информация о реестре регулярно доводится до сведения образовательных организаций и родителей, подчеркнул Андрей Ермаков.