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Общество

Более 450 уроков о безопасном поведении на дороге провели в псковских школах

1 июня 2021 года, 12:16

Более 450 уроков о безопасном поведении на дороге провели в псковских школах, рассказал руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 450 уроков о безопасном поведении на дороге провели в псковских школах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«С начала 2021 года совместно с сотрудниками ГИБДД в дошкольных образовательных учреждениях таких занятий было проведено 117, в организациях общего и дополнительного образования — свыше 280, среднего и профессионального — 14, а также более 40 бесед с родителями. Практическое применение полученных знаний закрепляется на базе Центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Пскове и Великих Луках. Летом профилактическая работа продолжится на базе лагерей», — отметил Андрей Ермаков.

В Псковской области, по его словам, будут работать 117 летних лагерей, в том числе 12 загородных, один санаторно-оздоровительный и 104 лагеря дневного пребывания. Всего в этом году смогут отдохнуть более 11,5 тысяч школьников.

На сегодняшний день заключены договоры на перевозку около 10 тысяч детей в 12 загородных лагерей, подчеркнул Андрей Ермаков и добавил, что транспортировка будет осуществляться согласно всем требованиям федерального законодательства.

Глава профильного комитета заверил, что перевозкой будут заниматься компании, включенные в реестр добросовестных перевозчиков. В настоящее время список состоит из 20 позиций. Информация о реестре регулярно доводится до сведения образовательных организаций и родителей, подчеркнул Андрей Ермаков.

Более 450 уроков о безопасном поведении на дороге провели в псковских школах

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Перед началом транспортировки школьников в лагеря сотрудники ГИБДД проведут проверку водителей и транспортных средств на соответствие требованиям безопасности. Кроме того, в регионе организуются проверки состояния дорог, в том числе ведущих к центрам отдыха и оздоровления, добавил врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Васильев.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в свою очередь заявил, что все дороги и подъезды к лагерям находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, он призвал глав районов оперативно сообщать в комитет о любых сложностях.

В заключение заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил руководству районов активизировать деятельность рабочих групп и усилить контроль за централизованными перевозками детей.

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