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Общество

В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского

1 июня 2021 года, 10:35

В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своих соцсетях.

В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского

Фото из Instagram АНО «Возрождение»
В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского

Фото из Instagram АНО «Возрождение»

Для изготовления эскизного проекта оформления псковская епархия провела творческое состязание. В нем участвовали пять команд из Санкт-Петербурга и Москвы, которые представили три варианта убранства церкви и два варианта иконостаса.

В результате отбора победила московская фирма «АртКанон». Проект, который она презентовала, предполагает роспись купола, барабана, подкупольного пространства, а также трапезной, сводов и стен.

Эскиз росписи разработали выпускники живописного и архитектурного отделений Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

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