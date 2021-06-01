В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своих соцсетях.
В Пскове выбрали проект оформления интерьера церкви Александра Невского, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своих соцсетях.
Для изготовления эскизного проекта оформления псковская епархия провела творческое состязание. В нем участвовали пять команд из Санкт-Петербурга и Москвы, которые представили три варианта убранства церкви и два варианта иконостаса.
В результате отбора победила московская фирма «АртКанон». Проект, который она презентовала, предполагает роспись купола, барабана, подкупольного пространства, а также трапезной, сводов и стен.
Эскиз росписи разработали выпускники живописного и архитектурного отделений Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.