47 случаев коронавируса при 49 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 13 тыс. 713) добавились 13 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 334) – девять. Пять человек заразились в Псковском районе (всего 3 тыс. 149), три - в Стругокрасненском (всего 386), по два - в Островском (всего 1 тыс. 908), Невельском (всего 1 тыс. 457), Порховском (всего 1 тыс. 163) и Пушкиногорском (всего 357) районах. Всего по одному случаю СOVID-19 диагностировали в Великолукском (всего 841), Себежском (всего 609), Гдовском (всего 558), Новоржевском (всего 468), Палкинском (всего 411), Пыталовском (всего 395), Пустошкинском (всего 358), Бежаницком (всего 353) и Дновском (всего 314) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 37 тыс. 853 случая СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 639 человек, умерли – 405.

Новых очагов коронавируса не выявлено, заключил глава региона.