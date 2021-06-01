Почти 47,5 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Первый компонент вакцины, по его словам, ввели уже 59,3 тысяч человек.

47,4 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На сегодняшний день привиться от коронавируса можно во всех районах Псковской области. Вакцинация проходит в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах, в торговых центрах и на дому.

Запись на процедуру открыта по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг», а также в регистратурах медучреждений.

В ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьёрд Плаза» и «Апельсин» прививки делают без предварительной записи, в порядке живой очереди.

«Присоединяйтесь!» - призвал Михаил Ведерников.