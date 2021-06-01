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Общество / Здоровье

Почти 47,5 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

1 июня 2021 года, 09:45

47,4 тысяч человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первый компонент вакцины, по его словам, ввели уже 59,3 тысяч человек.

Почти 47,5 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

На сегодняшний день привиться от коронавируса можно во всех районах Псковской области. Вакцинация проходит в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах, в торговых центрах и на дому.

Запись на процедуру открыта по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг», а также в регистратурах медучреждений.

В ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьёрд Плаза» и «Апельсин» прививки делают без предварительной записи, в порядке живой очереди.

«Присоединяйтесь!» - призвал Михаил Ведерников.

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