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Происшествия / ДТП

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куньинском районе

1 июня 2021 года, 09:23

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Куньинском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Трагедия произошла 1 июня около 5:00.

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куньинском районе

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куньинском районе

По предварительной информации, водитель Volkswagen съехал в кювет и врезался в дерево. Два человека погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении.

Известно, что жертвы и раненый - мужчины. Личность водителя, скончавшегося в ДТП, установлена. Им оказался 27-летний великолучанин.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали трагедии. 

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