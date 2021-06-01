Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куньинском районе

По предварительной информации, водитель Volkswagen съехал в кювет и врезался в дерево. Два человека погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении.

Известно, что жертвы и раненый - мужчины. Личность водителя, скончавшегося в ДТП, установлена. Им оказался 27-летний великолучанин.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали трагедии.