Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Куньинском районе

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Куньинском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Трагедия произошла 1 июня около 5:00.
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Куньинском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Трагедия произошла 1 июня около 5:00.
По предварительной информации, водитель Volkswagen съехал в кювет и врезался в дерево. Два человека погибли на месте, еще один скончался в медицинском учреждении.
Известно, что жертвы и раненый - мужчины. Личность водителя, скончавшегося в ДТП, установлена. Им оказался 27-летний великолучанин.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают детали трагедии.