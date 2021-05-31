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Политика

Депутат от ЛДПР объяснил, почему проголосовал за признание работы главы Пустошкинского района неудовлетворительной

31 мая 2021 года, 21:06

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова не идёт на контакт ни с областной администрацией, ни с главами волостей, считает депутат Пустошкинского районного Собрания от ЛДПР Алексей Карасёв. Об этом он заявил Псковскому агентству информации, комментируя решение депутатов о признании работы главы муниципалитета за 2020 год неудовлетворительной, принятое 31 мая на сессии районного Собрания.

Народный избранник считает, что из-за этого тормозится решение различных проблем района, муниципалитет недополучает средства из областного бюджета. Он уверен, что «при диалоге и согласованности действий работа в районе была бы эффективнее».

«В том году ровно то же самое было. Я задавал ей такие же вопросы: и про встречу с губернатором, и про работу с волостями. В этот раз я услышал примерно тот же ответ, что и год назад», – напомнил он.

Напомним, что Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района от партии «Яблоко» осенью 2019 года.

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