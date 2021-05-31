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Экономика / Туризм

Кэшбэк за уже купленные путевки в детские лагеря можно получить с 15 июня

31 мая 2021 года, 19:48

Кэшбэк за уже купленные путевки в детские лагеря можно получить с 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», заявил он.

Напомним, программа компенсации путевок в детские лагеря была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию и стартовала 25 мая. Размер кэшбэка может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Список лагерей, участвующих в программе, будет размещен на портале мирпутешествий.рф. По вопросу компенсации стоимости путевок в детские лагеря России работает горячая линия: +7 800 200 34 11.

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