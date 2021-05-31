Дмитрий Бугряков о ситуации в Пустошкинском районе: Диалога у главы с депутатами нет

Диалог с главой Пустошкинского района Светланой Васильковой у депутатов районного Собрания отсутствует с первых дней ее работы. Об этом заявил депутат районного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Бугряков, комментируя Псковскому агентству информации решение Собрания о признании работы Светланы Васильковой за 2020 год неудовлетворительной.

По его словам, у главы района также отсутствует контакт с главами поселенийи с региональной властью. А в результате «в районе реализуются только те проекты, которые самостоятельно ведет администрация области или поселения».

Дмитрий Бугряков также посетовал, что Светлана Василькова оказывает на сотрудников районной администрации и подведомственных ей учреждений давление «по политическим, идеологическим мотивам».

Напомним, осенью 2019 года Светлана Василькова была избрана руководителем муниципалитета на выборах как кандидат от партии «Яблоко».