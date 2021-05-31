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Политика

Пустошкинский депутат: Район катится непонятно куда

31 мая 2021 года, 19:24

«Район катится непонятно куда», - заявил депутат Пустошкинского районного Собрания Сергей Сизов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации свое решение голосовать за признание работы главы Пустошкинского района Светланы Васильковой в 2020 году неудовлетворительной.

По его словам, в районе «нет вообще никакого взаимодействия ни с кем, одни распри и разборки». Сергей Сизов рассказал, что лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг выступал на сессии перед депутатами и «говорил, что надо жить дружно». «Но какая может быть дружба, если нет никакого взаимопонимания?!» - подчеркнул Сергей Сизов.

Напомним, Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района от партии «Яблоко» в сентябре 2019 года. 

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