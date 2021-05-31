Концерт Noize MC в Пскове могут перенести на ноябрь, сообщил корреспонденту «Псковской правды» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что организаторы мероприятия пообещали региональному комитету по культуре перенести концерт на ноябрь, однако, сегодня утром продажа билетов всё ещё велась.

В частности, продолжается продажа билетов на танцпол, чего в принципе быть не должно. Александр Нестерук подчеркнул, что всяческие дискотеки запрещены указом губернатора, поскольку там невозможно соблюсти санитарные нормы.

Роспотребнадзор, по его словам, продолжает контролировать ситуацию.

Концерт Noize MC в Пскове запланирован на 3 июня. Он переносился уже несколько раз.

Ранее организатора концерта Клавы Коки и Niletto, который состоялся 3 апреля в Ледовом дворце Пскова, оштрафовали на 80 тысяч рублей. Мероприятие прошло с нарушениями противовирусных требований-зрители размещались на танцполе, не соблюдались социальная дистанция и масочный режим.