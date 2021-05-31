Исполнители из Печор примут участие в «Битве хоров» в Москве

Коллектив «ЛаккиЛайк» творческого клуба «Феникс» из Печор отправился в Москву для участия в «Битве хоров». Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля «Большая перемена» в Парке Горького 1 июня.

Как сообщает «Феникс» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», 31 мая у хора проходят репетиции.

Накануне, 30 мая, дети посетили Сретенский монастырь и побывали на богослужении в храме Воскресения Христова и Новомученников и Исповедников Церкви Русской, которое вместе с московскими священниками вёл архимандрит Псково-Печерского монастыря Марк. В ходе службы участники получили благословение на участие в конкурсе, а четверо воспитанников «Феникса» впервые в жизни причастились.

Также ребятам провели экскурсию по обители: показали крипту древнего храма с точной копией Туринской плащаницы и Сретенскую духовную семинарию.

Кроме того, хористы «Феникса» побывали в Московском океане на ВДНХ - «Москвариуме».

На фестивале «Большая перемена» будут работать более 20 площадок, на которых пройдут лектории, кастинги, мастер-классы и другие мероприятия. Участники «Битвы хоров» выступят на главной сцене фестиваля, где в большой концертной программе примут участие Клава Кока, NILETTO, Полина Гагарина, Манижа, Ваня Дмитриенко, ST, Пелагея, группа «Dabro».