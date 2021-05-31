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Экономика / Сельское хозяйство

Около 65 тысяч тонн молока произвели в Псковской области с начала 2021 года

31 мая 2021 года, 17:31

Около 65 тысяч тонн молока произвели в Псковской области за первый квартал 2021 года. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, этот объем на 1,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Больше всего молока - более 18 тысяч тонн - произвела великолукская компания «Слактис». Лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий также занимают «Красное знамя» из Новосокольнического района - более 5,5 тысяч тонн, «Добручи-2» из Гдовского района - более 2,5 тысяч тонн, «Агрофирма Черская» из Палкинского района - более 2,3 тысяч тонн и «Вязье» из Дедовичского района - более 2 тысяч тонн.

Объем молока, надоенный с одной фуражной коровы, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у новосокольнической фермы «Красное знамя»: прирост составил 840 кг. 

Кроме того, по приросту объема производства лидируют «Добручи-2» с показателем в более чем 700 кг, компания Арутюняна в Куньинском районе - около 640 кг и «Нерта» Опочецкого района - более 500 кг.

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