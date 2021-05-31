Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по отдыху для детей-инвалидов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по организации летнего отдыха и оздоровления для детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь об этом шла на рабочей встрече с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Все наработки будут изучены профильными специалистами, отметил Михаил Ведерников и добавил, что для работы с этой категорией детей необходимо подготовить специалистов, в том числе тренеров адаптивного спорта, кризисных и клинических психологов и так далее.

Особое внимание стороны уделили детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наталья Соколова напомнила, что для ребят проводятся специализированные смены в лагерях и организуются спортивные мероприятия. Однако, по ее мнению, в этой работе не хватает системного подхода. Глава региона в свою очередь заметил, что профилактикой деструктивного поведения детей и молодежи займется подведомственная организация, созданная на базе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области. Ведомство будет мониторить интернет, в том числе источники деструктивного контента, и выявлять несовершеннолетних участников. По словам Михаила Ведерникова, работа проводится для снижения влияния такого контента на детей. Кроме того, психологическую помощь будут оказывать детям, родители которых жалуются на вовлеченность в социально опасные сообщества. Наталия Соколова заявила, что готова лично включиться в работу по оказанию возможной поддержки. Еще одна проблема, с которой сталкиваются семьи с детьми, проживающие в Псковском районе, заключается в оформлении в новые школы города. Губернатор согласился, что необходимо продумать соглашения между городом и районом. «Если мы школу, детские сады даем возможность построить в городе, нужно, чтобы возможность ходить туда была и у тех, кто живет рядом. Пусть даже это и Псковский район. Это разумно», — заметил он.