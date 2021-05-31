Голосование за объекты благоустройства завершилось в Псковской области

В Псковской области завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, результаты будут опубликованы в каждом муниципалитете в ближайшее время.
По предварительным данным, с 26 апреля по 30 мая проголосовали более 56,5 тысяч человек.
Всего к голосованию были представлены 96 территорий. Объекты, которые набрали наибольшее число голосов, планируется благоустроить в 2022 году. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Онлайн-голосование проходило на сайте платформы 60.gorodsreda.ru.
Для информационной и технической помощи в Псковской области было организовано 26 волонтерских центров. Кроме того, россиян консультировали по единому номеру 8 (800) 600 2013.