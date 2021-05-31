Голосование за объекты благоустройства завершилось в Псковской области

В Псковской области завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, результаты будут опубликованы в каждом муниципалитете в ближайшее время.

По предварительным данным, с 26 апреля по 30 мая проголосовали более 56,5 тысяч человек.