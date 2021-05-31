Асфальтобетонный завод в Псковской области переоборудовали по новому ГОСТу

«Псковавтодор» переоборудовал асфальтобетонный завод в Подборовье (Псковский район) согласно новым требованиям ГОСТа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Так, ГОСТ 2020 года предусматривает рассев щебня на более широкий спектр фракций. Для этого в верхней части завода, на многоярусном грохоте заменили сито.

Директор Псковского филиала «Псковавтодора» Сергей Бурцев отметил, что новое сито позволит более тщательно подбирать состав асфальтобетонной смеси и улучшит ее качественные характеристики. «После грохота каждая фракция щебня попадает в отдельный бункер. Затем начинается дозирование материалов для изготовления необходимой асфальтобетонной смеси. Рецепт зависит от того, какая смесь нужна: для выравнивающего или верхнего слоя покрытия, или для тротуаров. Для этого в определенных пропорциях смешиваются разные фракции щебня, битумное вяжущее и минеральный порошок», — рассказал Сергей Бурцев и добавил, что завод может произвести до 120 тонн асфальта в час. Готовую смесь, по его словам, отгружают в самосвалы, накрывают тентами и доставляют на объект. При этом температура асфальта составляет 160 градусов.