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Транспорт / Инфраструктура

Асфальтобетонный завод в Псковской области переоборудовали по новому ГОСТу

31 мая 2021 года, 15:26

«Псковавтодор» переоборудовал асфальтобетонный завод в Подборовье (Псковский район) согласно новым требованиям ГОСТа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.  

Так, ГОСТ 2020 года предусматривает рассев щебня на более широкий спектр фракций. Для этого в верхней части завода, на многоярусном грохоте заменили сито.

Асфальтобетонный завод в Псковской области переоборудовали по новому ГОСТу

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Директор Псковского филиала «Псковавтодора» Сергей Бурцев отметил, что новое сито позволит более тщательно подбирать состав асфальтобетонной смеси и улучшит ее качественные характеристики.

«После грохота каждая фракция щебня попадает в отдельный бункер. Затем начинается дозирование материалов для изготовления необходимой асфальтобетонной смеси. Рецепт зависит от того, какая смесь нужна: для выравнивающего или верхнего слоя покрытия, или для тротуаров. Для этого в определенных пропорциях смешиваются разные фракции щебня, битумное вяжущее и минеральный порошок», — рассказал Сергей Бурцев и добавил, что завод может произвести до 120 тонн асфальта в час.

Готовую смесь, по его словам, отгружают в самосвалы, накрывают тентами и доставляют на объект. При этом температура асфальта составляет 160 градусов.

Асфальтобетонный завод в Псковской области переоборудовали по новому ГОСТу

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Принципиальное отличие заключается в том, что при назначении типа асфальтобетонной смеси и выборе компонентов для ее состава учитывается климатический район расположения автомобильной дороги и уровень эксплуатационной транспортной нагрузки на конкретном ее участке, а не категория дороги в целом, как это было раньше. Например, смесь А16 НН может использоваться в качестве нижнего слоя покрытия на дорогах с нормальными условиями движения. Смесь будет содержать щебень максимального размера в 16 мм», — пояснила начальник отдела контроля качества «Псковавтодора» Марина Мацуль.

Она отметила, что правильно подобранная смесь позволяет избежать колееобразование, истираемость асфальтобетона шипованными шинами, а также снижает вероятность деформаций, связанных с колебанием температур.

Первой дорогой, отремонтированной по новому ГОСТу, стала трасса Заполье — Гдов в Плюсском районе. Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

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