Сдача Единых государственных экзаменов стартовала в Псковской области 31 мая

В Псковской области стартовала сдача Единых государственных экзаменов. 31 мая псковские школьники пишут ЕГЭ по литературе, географии и химии.

3 и 4 июня запланирован экзамен по русскому языку, 7 июня – экзамен по математике профильного уровня. История и физика пройдут 11 июня, обществознание – 15 июня, биология – 18 июня.

Иностранные языки традиционно разделены на две части – устный и письменный экзамены. 18 июня состоится письменная сдача, а 21 и 22 июня – устная. Последним школьники сдадут ЕГЭ по информатике и ИТК.

Как пишет «Комсомольская правда в Пскове», официальные результаты по обязательным предметам можно ожидать через 7-14 дней после сдачи. При этом предметы по выбору проверяют гораздо раньше.

Обработка результатов выполняется в несколько этапов. После сдачи работы попадают в Региональный центр обработки информации, оттуда - в Федеральный центр тестирования. Спустя 10-14 дней результаты утверждают в Государственной экзаменационной комиссии и загружают в единую базу результатов ЕГЭ на Портале государственных услуг и на официальном сайте Единого государственного экзамена.