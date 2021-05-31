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Общество

Продажу алкоголя запретят в Псковской области 1 июня

31 мая 2021 года, 12:52

Розничную продажу алкоголя запретят в Псковской области 1 июня, в День защиты детей. Соответствующее ограничение регламентируется постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Также согласно постановлению запрет на торговлю спиртным вводится в День молодёжи - 27 июня, и в День знаний - 1 сентября.

Будет ли запрещено продавать спиртное во время выпускных вечеров в июне, пока не известно. Основная часть районов ждёт решения о продлении ограничительных мер по коронавирусу, пока же они действуют до 31 мая.  Если же ограничения будут продлены, то масштабные празднования выпускных школы провести не смогут.  

Пока запрет на продажу алкоголя в период выпускных в Псковской области ввели два района - Куньинский и Бежаницкий. В Кунье продажу алкоголя запретили 11 и 25 июня, в Ущицах – 16 июня, в Жижице, Наумово, Пухново и Боровково - 25 июня. В Бежаницом районе не будут продавать спиртное 8, 11 и 25 июня. 

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