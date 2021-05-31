В праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму победили Александр Козловский и Александр Борисов

Александр Козловский и Александр Борисов победили в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Об этом на брифинге сообщил заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Котова, победитель праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу Александр Козловский получил 79% голосов.

«Александр Козловский, будучи депутатом Госдумы, активно работает в округе, поддерживает связь с избирателями. Это оценка его предыдущей работы. Надеюсь, что на выборах в Госдуму в сентябре его поддержат избиратели», — отметил спикер ПОС.

Победитель праймериз по определению кандидатов в Госдуму по списку, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов набрал 69% голосов. «Тоже наш земляк, не теряет связь с регионом, интересуется проблемами жителей, помогает решать вопросы», — добавил Александр Котов.

Предварительное голосование в Псковской области проходило с 24 по 30 мая. Каждый желающий мог проголосовать на портале pg.er.ru. Очное голосование состоялось 30 мая в 119 счетных участках. Явка составила 19%.