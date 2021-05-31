Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

В праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму победили Александр Козловский и Александр Борисов

31 мая 2021 года, 12:24

Александр Козловский и Александр Борисов победили в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Об этом на брифинге сообщил заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Котова, победитель праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу Александр Козловский получил 79% голосов.

«Александр Козловский, будучи депутатом Госдумы, активно работает в округе, поддерживает связь с избирателями. Это оценка его предыдущей работы. Надеюсь, что на выборах в Госдуму в сентябре его поддержат избиратели», — отметил спикер ПОС.

Победитель праймериз по определению кандидатов в Госдуму по списку, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов набрал 69% голосов. «Тоже наш земляк, не теряет связь с регионом, интересуется проблемами жителей, помогает решать вопросы», — добавил Александр Котов.

Предварительное голосование в Псковской области проходило с 24 по 30 мая. Каждый желающий мог проголосовать на портале pg.er.ru. Очное голосование состоялось 30 мая в 119 счетных участках. Явка составила 19%. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сдача Единых государственных экзаменов стартовала в Псковской области 31 мая
Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Псковской области по 30 июня
Продажу алкоголя запретят в Псковской области 1 июня
Псковская область не входит в число самых курящих регионов
В Псковской области названы победители предварительного голосования «Единой России»
Музей-заповедник «Изборск» обрабатывают от клещей
20 заболевших и 55 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки
В Псковской области не осталось ни одного очага коронавируса
В Псковской области завершилось предварительное голосование «Единой России»

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Политика / Партии
26 мая 12:24

Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования
Хождение по кругу

Политика
21 апреля 21:28

Хождение по кругу

Очередная акция оппозиции в Пскове закончилась «политическим хороводом»
Послание на завтра

Политика / Власть
21 апреля 19:58

Послание на завтра

Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?