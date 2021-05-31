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Общество

Псковская область не входит в число самых курящих регионов

31 мая 2021 года, 11:59

Число курящих жителей Псковской области является средним среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата и «Яндекс Маркет».

Псковская область не входит в число самых курящих регионов

Фото ТАСС

Хуже всего в СЗФО ситуация с курением обстоит в Мурманской области. После располагается Новгородская область. 

Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Карелия, Ленинградская, Псковская и Архангельская области находятся примерно на одном уровне. Чуть меньше курящих в Вологодской и Калининградской областях, а самым здоровым оказался Санкт-Петербург.   

Лучшие показатели по России зафиксировали в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия и Кабардино-Балкарской Республике, худшие - в Чукотском и Еврейском АО, Забайкальском крае, Республике Хакасия и Республике Саха. 

31 мая отмечается Всемирный день отказа от табака. В этом году, как пишет ТАСС,    Минздрав России был удостоен награды ВОЗ за вклад в борьбу с табакокурением, поскольку в стране отмечено значительное снижение числа курильщиков: с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020 году.

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