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Политика / Выборы

В Псковской области названы победители предварительного голосования «Единой России»

31 мая 2021 года, 11:09

В Псковской области подведены итоги предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщили на брифинге регионального отделения партии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Кандидатами в Псковское областное Собрание стали Алексей Севастьянов (округ №1), Елена Лунгу (округ №2), Александр Братчиков (округ №3), Юрий Сорокин (округ №4), Татьяна Фомченко (округ №5), Елена Даньшова (округ №6), Владимир Кузь (округ №7), Александр Котов (округ №8), Армен Мнацаканян (округ №9), Виктор Остренко (округ №10), Игорь Дитрих (округ №11), Андрей Козлов (округ №12) и Виктор Иващенко (округ №13).

Среди лидеров региональных групп в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в Псковское областное Собрание победили Дмитрий Алекминский (округ №1), Юлия Лысова (округ №2), Алексей Кириллов (округ №3), Алексей Форш (округ №4), Дмитрий Белюков (округ №5), Виталий Андреев (округ №6), Николай Тесля (округ №7), Геннадий Григорьев (округ №8), Андрей Михайлов (округ №9), Наталья Мельникова (округ №10), Виктор Антонов (округ №11), Олег Савельев (округ №12) и Дарья Козьякова (округ №13). 

Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области проходило с 24 по 30 мая на портале pg.er.ru. 30 мая можно было проголосовать очно - в 119 счетных участках. 

В целом явка составила около 19%.

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