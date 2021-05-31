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Общество

Музей-заповедник «Изборск» обрабатывают от клещей

31 мая 2021 года, 10:25

 Государственный музей-заповедник «Изборск» обрабатывают от клещей, сообщает пресс-служба музея-заповедника в своем Instagram-аккаунте.

Музей-заповедник «Изборск» обрабатывают от клещей

Фото из Instagram-аккаунта музея-заповедника «Изборск»

Обработка продлится пять дней - с 31 мая по 4 июня. Специалисты будут работать у ансамбля Изборской крепости, Труворово городища, плато над Городищенским озером, в Нескучном садике, на тропе к Словенским ключам и у ключей. Также от клещей планируется обработать музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.

Работники музея-заповедника рекомендуют туристам не сходить с тропинок при прогулке по указанным объектам. Сидеть на обработанной траве и трогать ее руками также запрещено. 

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