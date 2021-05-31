Музей-заповедник «Изборск» обрабатывают от клещей

Обработка продлится пять дней - с 31 мая по 4 июня. Специалисты будут работать у ансамбля Изборской крепости, Труворово городища, плато над Городищенским озером, в Нескучном садике, на тропе к Словенским ключам и у ключей. Также от клещей планируется обработать музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.

Работники музея-заповедника рекомендуют туристам не сходить с тропинок при прогулке по указанным объектам. Сидеть на обработанной траве и трогать ее руками также запрещено.