20 заболевших и 55 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 30 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пыталовском районе (всего 394) выявили шесть ковидбольных, в Новоржевском (всего 467) – пять. В Пскове (всего 13 тыс. 700) заразились три человека, в Великих Луках (всего 6 тыс. 325) – один. Кроме того, по одному случаю COVID-19 зафиксировали в Псковском (всего 3 тыс. 144), Невельском (всего 1 тыс. 455), Печорском (всего 727), Гдовском (всего 557) и Красногородском (всего 222) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 806 случаев коронавируса. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 590 человек, умерли – 405.

Глава региона также добавил, что в области ликвидированы все очаги COVID-19.