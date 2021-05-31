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Общество / Здоровье

В Псковской области не осталось ни одного очага коронавируса

31 мая 2021 года, 09:25

В Псковской области не осталось ни одного очага коронавируса, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вспышки в Псковском государственном университете и офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы сняты с контроля Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в Псковской области нет очагов COVID-19. Давайте сделаем всё, чтобы так было и дальше», - подчеркнул глава региона.  

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 37 тыс. 806 случаев коронавируса, из них 20 добавилось 30 мая. 32 тыс. 590 человек выздоровели от COVID-19, в том числе 55 – за минувшие сутки. Умерли 405 человек. 

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