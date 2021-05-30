В Псковской области завершилось предварительное голосование «Единой России»

В Псковской области в 20:00 завершилось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Напомним, в регионе 30 мая работали 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, проголосовать можно было на портале pg.er.ru.

Итоги праймериз подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Государственную Думу утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.